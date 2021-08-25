Фонтанка

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В мягком кресле, попивая кофе. В офисе нового формата ипотеку получают без стресса

В этом офисе нет привычных столов, стоек, очередей, автоматов с талончиками. Центр ипотечного кредитования Альфа-Банка на Московском проспекте 94 меняет подход к ипотеке: место располагает к общению, снимает «кредитное напряжение» и экономит время.

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