В мягком кресле, попивая кофе. В офисе нового формата ипотеку получают без стресса

В этом офисе нет привычных столов, стоек, очередей, автоматов с талончиками. Центр ипотечного кредитования Альфа-Банка на Московском проспекте 94 меняет подход к ипотеке: место располагает к общению, снимает «кредитное напряжение» и экономит время.