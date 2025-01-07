❗️⚡️Ракетные войска Корейской народной армии осуществили новое бросковое испытание новейшей баллистической ракеты средней дальности с гиперзвуковым боевым блоком "Hwasong-16B".
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️⚡️Ракетные войска Корейской народной армии осуществили новое бросковое испытание новейшей баллистической ракеты средней дальности с гиперзвуковым боевым блоком "Hwasong-16B".