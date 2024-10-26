Убитую таксистку похоронили в Коркино

В городе Коркино Челябинской области в субботу, 26 октября, похоронили убитую женщину-таксистку.На кадрах «Известий» с кладбища видно, что на похороны пришло большое количество людей, которые решили проводить погибшую в последний путь.
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