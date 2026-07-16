Продажи новых автомобилей в России с начала 2026 года упали на 12%

По данным аналитического отдела Российской организации автомобильных дилеров (РОАД), за первые шесть месяцев 2026 года рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей сократился на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года — с 635 595 до 558 096 единиц.