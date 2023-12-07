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ТНТ снимет фильм про семью Букиных

ТНТ снимет фильм про семью Букиных

Телеканал ТНТ планирует снять отдельный фильм про Букиных, который будет полноценной и самостоятельной отдельной историей, не связанной с сериалом, сообщает ТАСС со ссылкой на креативного продюсера ТНТ, режиссера и сценариста «Букиных» Андрея Никифорова.

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