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ЦНИИточмаш запатентовал ручную гранату, обеспечивающую маскировку в инфракрасном диапазоне

ЦНИИточмаш запатентовал ручную гранату, обеспечивающую маскировку в инфракрасном диапазоне

ЦНИИточмаш (входит в концерн “Калашников” “Ростеха”) запатентовал ручную гранату, которая обеспечивает инфракрасную маскировку, особенно для тепловизионных прицелов и высокоточного теплового оружия, сообщил “Ростех” в понедельник.

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