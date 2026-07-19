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Жирков о новом контракте Акинфеева с ЦСКА: «Вытаскивает такие мячи, что диву даешься, как в столько-то лет можно так классно играть»

Юрий Жирков высказался о том, что ЦСКА продлил контракт с 40-летним вратарем Игорем Акинфеевым . «Тот факт, что у Акинфеева есть желание играть, это здорово.

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