Мочевина в креме для лица: почему процент решает, но не всё

Иногда косметическая полка сама подсказывает неожиданные эксперименты. У Лары на лице появился сухой шелушащийся участок, и вместо похода к дерматологу она решила проверить, что уже стоит дома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Правило трех мину...
- Какой парфюм назв...
- Имя Сабины Шпильр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым