Ванилла SU
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Ванилла SU

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Мочевина в креме для лица: почему процент решает, но не всё

Мочевина в креме для лица: почему процент решает, но не всё

Иногда косметическая полка сама подсказывает неожиданные эксперименты. У Лары на лице появился сухой шелушащийся участок, и вместо похода к дерматологу она решила проверить, что уже стоит дома.

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