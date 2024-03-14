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Росгвардия и РПЦ подписали соглашение о сотрудничестве

Росгвардия и РПЦ подписали соглашение о сотрудничестве

Росгвардия и Русская православная церковь подписали соглашение о помощи духовенства участникам СВО. Священнослужители и сейчас оказывают бойцам поддержку, помогают раненым в адаптации — теперь это зафиксировали на бумаге.

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