Росгвардия и РПЦ подписали соглашение о сотрудничестве

Росгвардия и Русская православная церковь подписали соглашение о помощи духовенства участникам СВО. Священнослужители и сейчас оказывают бойцам поддержку, помогают раненым в адаптации — теперь это зафиксировали на бумаге.
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