Мексика: по меньшей мере один полицейский и один подозреваемый были ранены во время перестрелки после погони, которая закончилась в районе бульвара Висенте Вальтьерра и бульвара Каньяверал в секторе Героес-де-Леон в Леоне, штат Гуанахуато, рано утром по местному времени.
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