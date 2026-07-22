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Контрафронт

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Мексика: по меньшей мере один полицейский и один подозреваемый были ранены во время перестрелки...

Мексика: по меньшей мере один полицейский и один подозреваемый были ранены во время перестрелки после погони, которая закончилась в районе бульвара Висенте Вальтьерра и бульвара Каньяверал в секторе Героес-де-Леон в Леоне, штат Гуанахуато, рано утром по местному времени.

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