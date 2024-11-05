Солдаты ВСУ сделали признание о Западе: больше не надеемся на помощь

МОСКВА, 5 ноября, ФедералПресс. Украинские военные выразили разочарование в поддержке Запада, заявив, что союзники больше не приходят на помощь Киеву, на фоне президентских выборов в США, где ставки для Украины как никогда высоки.
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