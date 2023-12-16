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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сорокин пропустил 4+ шайбы в 10 из 19 матчей в сезоне. Он отразил 30 из 34 бросков «Бостона» и 1 из 3 буллитов в серии

Вратарь «Айлендерс» отразил 30 из 34 бросков в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (4:5 Б).  В серии буллитов россиянин справился с 1 броском из трех.

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