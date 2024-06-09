Российского вратаря Бобровского признали первой звездой матча с "Эдмонтоном"

Российский хоккейный вратарь Сергей Бобровский, играющий за американский клуб "Флорида Пантерз", признан первой звездой первого матча финальной серии Кубка Стэнли-2024 против канадского "Эдмонтон Ойлерз".
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