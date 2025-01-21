Самолет, летевший в Омск, подал сигнал о риске столкновения, хотя других воздушных судов рядом не было.
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Самолет, летевший в Омск, подал сигнал о риске столкновения, хотя других воздушных судов рядом не было.