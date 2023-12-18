Сенатор Ван Холлен: Нетаньяху не хочет решать конфликт на основе двух государств

Американский сенатор Крис Ван Холлен заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху "закрыл дверь" усилиям по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке путем создания двух государств после окончания боевых действий.
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