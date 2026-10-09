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Спорт Уик-Энд

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Оздоев говорил, что «Зенит» навсегда в его сердце. Насколько это помешает ему в завтрашнем матче за «Краснодар»?

Оздоев говорил, что «Зенит» навсегда в его сердце. Насколько это помешает ему в завтрашнем матче за «Краснодар»?

- Как проходит подготовка к игре с «Зенитом»? - вопрос полузащитнику «Краснодара» Магомеду Оздоеву, 4-кратному чемпиону России в составе «сине-бело-голубых».

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