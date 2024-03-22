В Барнауле отправили в СИЗО бизнесмена, строившего проблемный долгострой

По договорам долевого участия было привлечено более 780 млн рублей, из которых на строительство израсходовано 557 млн Центральный районный суд Барнаула отправил под стражу известного бизнесмена Евгения Клейнатовского, который проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере, пишет "Толк" со ссылкой на источник.
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