США требуют разбавления и утилизации иранского ядерного топлива для сделки

США требуют от Ирана разбавления ядерного топлива, чтобы оно не могло быть использовано в вооружениях, и последующей передачи этого топлива в США или другое государство для утилизации или применения на атомных электростанциях.
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