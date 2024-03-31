Генералопад по-польски: случайны ли почти одновременная смерть одного и отставка другого офицера

В последнее время Польшу явственно лихорадит в военно-политическом смысле: претендующая снова стать ощеренной «гиеной Европы», на практике она предстаёт, скорее, трясущейся от каждого резкого звука тщедушной собачонкой.
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