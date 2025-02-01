Журналист Губерниев назвал непотребным высказывание Кокорина о футболе в России

Известный российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев назвал бестолковым нападающего кипрского "Ариса" Александра Кокорина из-за его скандального интервью, в котором игрок оскорбил российский футбол.
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