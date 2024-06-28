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В Томской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильных гроз и порывистого ветра

В Томской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильных гроз и порывистого ветра

В Томской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильных гроз и порывистого ветра. По прогнозам Томского центрального геофизического института (ЦГМС), 28 июня, местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, ливни и даже град.

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