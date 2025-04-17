США уверены, что РФ не отвергла предложения Трампа по Украине — Госдеп

Американская администрация не согласна с утверждением о том, что Россия отвергла предложения президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, заявила 17 апреля руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс на регулярном брифинге для журналистов.