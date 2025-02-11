Председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов рассказал о письме, которое прислали ему сотрудники продовольственной компании.
КАБАНОВ УКАЗАЛ НА ОБРАТНУЮ СТОРОНУ "ПОВСЕМЕСТНОЙ ХАЛЯЛИЗАЦИИ": "ВОЗМОЖНО, И ЭКСТРЕМИЗМ"
Комментарии
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Михалыч
Все больше и больше "дружеских" накатов для переформатирования нашего народа. А ИДЕИ все нет и нет. Или есть (БАБЛО), но не про нашу честь.
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8 час.
саша дмитренко
видел по тв халяльный завод,,, единственная разница-особое отношение к качеству! и многие покупают халяльную продукцию именно из за качества!,,но у нас все делают через жопу((((,,,,как с фермерскими)))) продуктами
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6 час.
Одиссей
"Если сотрудник отказывается выполнять новые требования, ему намекают на возможные проблемы с работой." Интересно девки пляшут!! А Законы России и ТК РФ в Приволжском ФО еще действуют? А губера туда назначают еще из Москвы или я что-то пропустил и губер уже из Анкары? Какие нах новые требования?!??! В объявлениях о вакансиях запрещено указывать пол соискателя и его возраст. А ТУТ - дискриминация по конфессиональному признаку вл весь рост! Прокуратура на местах куда смотрит???
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5 час.
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