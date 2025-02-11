КАБАНОВ УКАЗАЛ НА ОБРАТНУЮ СТОРОНУ "ПОВСЕМЕСТНОЙ ХАЛЯЛИЗАЦИИ": "ВОЗМОЖНО, И ЭКСТРЕМИЗМ"

Михалыч Все больше и больше "дружеских" накатов для переформатирования нашего народа. А ИДЕИ все нет и нет. Или есть (БАБЛО), но не про нашу честь.

саша дмитренко видел по тв халяльный завод,,, единственная разница-особое отношение к качеству! и многие покупают халяльную продукцию именно из за качества!,,но у нас все делают через жопу((((,,,,как с фермерскими)))) продуктами