Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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КАБАНОВ УКАЗАЛ НА ОБРАТНУЮ СТОРОНУ "ПОВСЕМЕСТНОЙ ХАЛЯЛИЗАЦИИ": "ВОЗМОЖНО, И ЭКСТРЕМИЗМ"

КАБАНОВ УКАЗАЛ НА ОБРАТНУЮ СТОРОНУ "ПОВСЕМЕСТНОЙ ХАЛЯЛИЗАЦИИ": "ВОЗМОЖНО, И ЭКСТРЕМИЗМ"

Председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов рассказал о письме, которое прислали ему сотрудники продовольственной компании.

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Комментарии
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Михалыч
Все больше и больше &quot;дружеских&quot; накатов для переформатирования нашего народа.  А ИДЕИ все нет и нет. Или есть (БАБЛО), но не про нашу честь.
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8 час.
саша дмитренко
видел  по  тв  халяльный  завод,,, единственная  разница-особое  отношение  к  качеству! и  многие  покупают  халяльную  продукцию  именно  из за  качества!,,но  у  нас  все  делают  через  жопу((((,,,,как  с  фермерскими)))) продуктами
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6 час.
Одиссей
&quot;Если сотрудник отказывается выполнять новые требования, ему намекают на возможные проблемы с работой.&quot; Интересно девки пляшут!! А Законы России и ТК РФ в Приволжском ФО еще действуют? А губера туда назначают еще из Москвы или я что-то пропустил и губер уже из Анкары?  Какие нах новые требования?!??! В объявлениях о вакансиях запрещено указывать пол соискателя и его возраст. А ТУТ - дискриминация по конфессиональному признаку вл весь рост! Прокуратура на местах куда смотрит???
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5 час.
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