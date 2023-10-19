RS: США идут на «худшую сделку» продолжая поддерживать Киев

РИАМО - 19 окт. Текущая политика США по Украине провоцирует Вашингтон пожертвовать Западной Европой и своими трансатлантическими интересами, считает политолог и профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен, пишет РИА Новости.
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