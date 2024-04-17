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Обзор матчей финального раунда квалификации Чемпионата мира 2024

Обзор матчей финального раунда квалификации Чемпионата мира 2024

Джек Лисовски одержал победу над Мэттью Стивесном, Доминик Дэйл нанес поражение Хэ Гуоцяну, Рики Уолден в напряженном матче против Марка Дэвиса выиграл решающий фрейм, Стивен Магуайр обыграл Юаня Сыцзюнь, Луис Хиткоут уступил Стюарту Бинхэму, а Джек Джонс, Люй Хаотянь и Крис Уокелин также выиграли свои матчи в четвертом раунде раунде квалификации и забронировали места в основных этапах Чемпионата мира 2024, сообщает WST.

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