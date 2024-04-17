Обзор матчей финального раунда квалификации Чемпионата мира 2024

Джек Лисовски одержал победу над Мэттью Стивесном, Доминик Дэйл нанес поражение Хэ Гуоцяну, Рики Уолден в напряженном матче против Марка Дэвиса выиграл решающий фрейм, Стивен Магуайр обыграл Юаня Сыцзюнь, Луис Хиткоут уступил Стюарту Бинхэму, а Джек Джонс, Люй Хаотянь и Крис Уокелин также выиграли свои матчи в четвертом раунде раунде квалификации и забронировали места в основных этапах Чемпионата мира 2024, сообщает WST.