Астраханцы могут записаться на прием к нотариусу через Госуслуги

Минцифры России совместно с Федеральной нотариальной палатой реализует в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» сервис записи на прием к нотариусу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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