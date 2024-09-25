Полицейские вручили юным жителям Смоленска первые паспорта в рамках акции «Мы – граждане России»

Вручение российского паспорта в торжественной обстановке – волнующее, памятное событие в жизни каждого школьника, исполненное глубоким смыслом, призванное воспитать сознательность, чувство патриотизма и гордости за свою многонациональную страну.
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