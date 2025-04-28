Овечкин неудачно совершил силовой прием и влетел на скамью запасных

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин влетел в скамейку запасных «Монреаль Канадиенс» после неудачного силового приема во время четвертого матча серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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