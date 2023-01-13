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Володин назвал негодяями уехавших россиян, оскорбляющих страну и ее армию, и предложил ввести конфискацию их имущества в РФ

Володин назвал негодяями уехавших россиян, оскорбляющих страну и ее армию, и предложил ввести конфискацию их имущества в РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал негодяями уехавших россиян, оскорбляющих страну и ее Вооруженные силы, и выступил с предложением о введении конфискации имущества данных граждан на территории РФ.

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