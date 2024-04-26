Будро: Овечкин уже не может создавать моменты, он стоит на месте

Бывший главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Брюс Будро критично оценил форму российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина в четвертьфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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