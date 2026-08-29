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ИА Регнум

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Экономист Хачатурян: в 2027 году пенсии проиндексируют в феврале и апреле

Экономист Хачатурян: в 2027 году пенсии проиндексируют в феврале и апреле

Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды: в феврале — на уровень инфляции, в апреле — с учетом финансовых результатов Социального фонда.

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