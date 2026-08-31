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Вероятна диверсия: в Польше загорелся завод, производящий дроны для Украины

Вероятна диверсия: в Польше загорелся завод, производящий дроны для Украины

В Польше загорелся завод, производящий дроны для Украины, сообщает Onet.  Ночью пожар вспыхнул на крупнейшем частном оборонном предприятии — WB Electronics, где производят разведывательные комплексы FlyEye и барражирующие боеприпасы Warmate для Украины.

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