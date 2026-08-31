Вероятна диверсия: в Польше загорелся завод, производящий дроны для Украины

В Польше загорелся завод, производящий дроны для Украины, сообщает Onet. Ночью пожар вспыхнул на крупнейшем частном оборонном предприятии — WB Electronics, где производят разведывательные комплексы FlyEye и барражирующие боеприпасы Warmate для Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мендель сообщила ...
- Генсек НАТО призв...
- При попытке атако...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым