Вероятна диверсия: в Польше загорелся завод, производящий дроны для Украины

В Польше загорелся завод, производящий дроны для Украины, сообщает Onet. Ночью пожар вспыхнул на крупнейшем частном оборонном предприятии — WB Electronics, где производят разведывательные комплексы FlyEye и барражирующие боеприпасы Warmate для Украины.