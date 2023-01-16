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Здоровье спасенных в Приморье котят леопарда резко ухудшилось

Здоровье спасенных в Приморье котят леопарда резко ухудшилось

Полуторамесячные котята дальневосточного леопарда, которых обнаружили без матери у границ нацпарка "Земля леопарда" в Приморье, находятся в критическом состоянии.

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