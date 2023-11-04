NBC: Запад начал обсуждать с Украиной, чем ей придется пожертвовать ради мира с Россией

Переговоры связаны с опасениями США и ЕС, что конфликт зашел в тупикСоединенные Штаты и их европейские союзники начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.
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