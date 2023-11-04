NBC: Запад начал обсуждать с Украиной, чем ей придется пожертвовать ради мира с Россией

Наталья Иванова

Пока всю укрожопию не уничтожат - никаких мирных переговоров. Надо воевать до тех пор , пока не с кем будет разговаривать из укрожопии. Если останется хотя бы горсточка укропов - всё - будут гадить и убивать русских.