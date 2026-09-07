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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мантуан может не сыграть с «Локомотивом». Защитник «Зенита» избежал серьезной травмы в матче с ЦСКА

Еще один бразильский футболист «Зенита» может пропустить матч Альфа-Банк РПЛ из-за повреждения. Правый защитник  Густаво Мантуан был заменен на Сергея Волкова в перерыве игры 7-го тура против ЦСКА (1:2).

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