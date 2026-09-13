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Военврач Заманов: паспорт в нагрудном кармане спас бойца ВС России от осколка

Военврач Заманов: паспорт в нагрудном кармане спас бойца ВС России от осколка

Российский военнослужащий из группировки «Центр» избежал серьёзных ранений после атаки FPV-дрона: осколок попал точно в нагрудный карман, где лежали паспорт и военный билет, что позволило бойцу вернуться в строй.

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