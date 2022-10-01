«Серьезно?! Господин Бах ждет от нас отречения?» Лыжница Степанова - о возможном допуске россиян до соревнований при дистанцировании от СВО

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова отреагировала на заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о том, что российских спортсменов могут вернуть на международные соревнования при условии дистанцирования от спецоперации на Украине.
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