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«Серьезно?! Господин Бах ждет от нас отречения?» Лыжница Степанова - о возможном допуске россиян до соревнований при дистанцировании от СВО

«Серьезно?! Господин Бах ждет от нас отречения?» Лыжница Степанова - о возможном допуске россиян до соревнований при дистанцировании от СВО

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова отреагировала на заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о том, что российских спортсменов могут вернуть на международные соревнования при условии дистанцирования от спецоперации на Украине.

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