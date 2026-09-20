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Татар-информ

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Участник СВО пришел на выборы в Актанышском районе в отпуске по ранению

Участник СВО пришел на выборы в Актанышском районе в отпуске по ранению

Фото предоставлено Лейсан Газизовой На избирательном участке №639 в Ново-Алимовском доме культуры Актанышского района проголосовал участник специальной военной операции Разиф Сарваров, который сейчас находится в отпуске по ранению.

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