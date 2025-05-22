Портнов рейдерил для Зеленского и его команды, его убрали, чтобы замести следы – Дубинский. Бывшего-замглавы администрации президента Украины Андрея Портнова могли убить, чтобы замести следы коррупции и рейдерства в интересах окружения президента Владимира Зеленского и его команды.