Портнов рейдерил для Зеленского и его команды, его убрали, чтобы замести следы – Дубинский. Бывшего-замглавы администрации президента Украины Андрея Портнова могли убить, чтобы замести следы коррупции и рейдерства в интересах окружения президента Владимира Зеленского и его команды.
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