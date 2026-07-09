Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 530 подписчиков

Кардиолог Алам опроверг мифы о пользе горького шоколада

Кардиолог Алам опроверг мифы о пользе горького шоколада

Кардиолог Махбуб Алам опроверг в The Times of India миф о пользе только горького шоколада. Исследование с 21 тысячей участников выявило снижение сердечно-сосудистых рисков у любителей молочного сладкого, но флаванолы в горьком шоколаде всё же полезнее.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии