Кардиолог Алам опроверг мифы о пользе горького шоколада

Кардиолог Махбуб Алам опроверг в The Times of India миф о пользе только горького шоколада. Исследование с 21 тысячей участников выявило снижение сердечно-сосудистых рисков у любителей молочного сладкого, но флаванолы в горьком шоколаде всё же полезнее.