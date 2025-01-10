АФМ Казахстана: как отличить поддельные 5-тысячные тенге

Агентство по финансовому мониторингу обращает внимание граждан на важность соблюдения бдительности и осторожности при осуществлении валютных операций, особенно в свете распространения в социальных сетях видеороликов, в которых граждане путают настоящие денежные купюры с сувенирными или поддельными деньгами, передает inAktau.