Сейчас мошенники дозваниваются до граждан в 3% случаев.При этом еще пять лет назад этот показатель составлял примерно 95%, сказал в эфире радио "Спутник в Крыму" ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
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