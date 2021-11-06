Комсомольская правда

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Danmarks Radio: у вакцинированных от коронавируса при заражении встречаются кашель и насморк

Danmarks Radio: у вакцинированных от коронавируса при заражении встречаются кашель и насморк

Датские ученые назвали симптомы COVID-19 у привитых людей. Профессор, главврач отделения инфекционных заболеваний больницы Видорве Томас Бенфилд и профессор иммунологии Орхусского университета Руне Хартманн рассказали об этом в эфире Danmarks Radio.

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