Danmarks Radio: у вакцинированных от коронавируса при заражении встречаются кашель и насморк

Датские ученые назвали симптомы COVID-19 у привитых людей. Профессор, главврач отделения инфекционных заболеваний больницы Видорве Томас Бенфилд и профессор иммунологии Орхусского университета Руне Хартманн рассказали об этом в эфире Danmarks Radio.
Датские ученые назвали симптомы COVID-19 у привитых людей. Профессор, главврач отделения инфекционных заболеваний больницы Видорве Томас Бенфилд и профессор иммунологии Орхусского университета Руне Хартманн рассказали об этом в эфире Danmarks Radio.
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