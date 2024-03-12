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Подержанные машины у дилеров вновь начали дорожать

Подержанные машины у дилеров вновь начали дорожать

Цены от частных продавцов автомобилей на вторичном рынке России продолжают повышаться с октября прошлого года, а у дилеров минувший февраль стал первым месяцем, когда средняя цена выросла после трехмесячного падения.

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