Известный российский рэпер попал в больницу за границей

Российский рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) был госпитализирован в Таиланде. Артист опубликовал на своей странице в Instagram* снимок из больничной палаты, но не стал раскрывать причину своего обращения к врачам.
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