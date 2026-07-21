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Мода и Шоу-бизнес

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Известный российский рэпер попал в больницу за границей

Известный российский рэпер попал в больницу за границей

Российский рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) был госпитализирован в Таиланде. Артист опубликовал на своей странице в Instagram* снимок из больничной палаты, но не стал раскрывать причину своего обращения к врачам.

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