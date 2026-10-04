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«Рот вообще не закрывается». Сборная России показала речь Карпина в раздевалке перед матчем с Намибией: видео

«Рот вообще не закрывается». Сборная России показала речь Карпина в раздевалке перед матчем с Намибией: видео

В субботу, 3 октября, сборная России разгромила национальную команду Намибии в Екатеринбурге.В субботу, 3 октября, сборная России разгромила национальную команду Намибии в Екатеринбурге.

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