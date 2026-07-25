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ChoiceOne Financial Services подводит итоги второго квартала 2026 года

ChoiceOne Financial Services подводит итоги второго квартала 2026 года

Финансовый холдинг ChoiceOne Financial Services, Inc. (NASDAQ: COFS), являющийся материнской компанией ChoiceOne Bank, официально опубликовал финансовые результаты за второй квартал и первое полугодие 2026 года.

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