НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

122 подписчика

Георгиев отразил 26 из 28 бросков «Сан-Хосе» и одержал 15-ю победу в сезоне. Больше их только у Демко из «Ванкувера» – 16

Вратарь «Колорадо» отразил 26 из 28 бросков в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (6:2).  В 24 играх в этом сезоне у него 15 побед при 89,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,96.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх