Путин наградил Ковальчука госпремией в области науки и технологий

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присуждении государственной премии РФ в области науки и технологий за 2023 год президенту Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаилу Ковальчуку.
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