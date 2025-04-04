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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Педагог на 10

Педагог на 10

Двое учащихся педагогического класса ГУО ´Химовская средняя школа Бобруйского района´ прошли отборочный тур и стали участниками основного этапа квеста ´Педагог на 10!´, который провёл в дистанционном формате Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка.

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